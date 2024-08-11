11 Августа 2024
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Происшествия Центральный ФО Воронежская область Белгородская область Курская область
Фото: Администрация Курска

В МИД РФ пообещали жесткий ответ Украине за атаку российских регионов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала жесткий ответ России на удары ВСУ по российским регионам, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявление опубликовано на сайте ведомства.

По словам Захаровой, Киев продолжает террористическую деятельность с целью устрашения мирного населения России. Никакого смысла с военной точки зрения эти "варварские акты" не имеют, однако отрабатывает кредиты, выданные западными хозяевами.

В ночь на 11 августа ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Курску - обломки одной из ракет упали на многоэтажный дом. Пострадали 15 человек, двое в тяжелом состоянии. Масштабной атаке дронов подверглись Белгородская и Воронежская области. Под ударом оказался город Шебекино Белгородской области. В нем пострадало пять жителей. В ДНР минувшей ночью от украинских атак погиб один мирный житель, ранено 16 человек. В общей сложности сообщается об уничтожении системами ПВО 21 украинского беспилотника над четырьмя регионами России.

"Очевидно, что эти украинские ракетные обстрелы и атаки беспилотниками по российским регионам носят ярко выраженный террористический характер. Решительно осуждаем эти варварские террористические акты, нацеленные на уничтожение гражданской инфраструктуры, убийство и запугивание мирных жителей. Не сомневаемся, что организаторы и исполнители этих преступлений, включая их зарубежных кураторов, понесут за них ответственность. Жесткий ответ ВС России не заставит себя ждать", - заявила Захарова и призвала международные организации выступить с осуждением террористических атак украинских боевиков.

Напомним, ранее Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины и принять меры к недопущению грубого массового нарушения прав человека. Она отметила, что в результате варварского нападения на Курскую область со стороны ВСУ пострадали тысячи мирных жителей. Отметим также, что в Еврокомиссии ранее назвали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область частью "права на самооборону". Такое заявление сделал представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.

Ранее представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Украина заранее не предупреждала США о своих планах по нападению на Курскую область. Он также указал, что американские власти находятся "в контакте с украинскими властями по поводу этой операции".

Теги: Украина, Киев, Курск, Мария Захарова, ответ, МИД РФ


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