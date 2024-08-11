Выросло число пострадавших при падении обломков ракеты ВСУ на многоквартирный дом в Курске

Число пострадавших при падении обломков ракеты ВСУ на многоквартирный дом в Курске выросло до 15 человек. Об этом сообщил врио главы Курской области Алексей Смирнов в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Глава региона сообщил, что обсудил сегодня обстановку на совещании со своими замами. Он дал поручение как можно быстрее подготовить документы и оказать помощь жителям дома, имущество которых повреждено. В регион постоянно прибывают новые партии гуманитарных грузов. В их разгрузке и раздаче большую помощь оказывают волонтеры. Смирнов поручил держать эту работу на особом контроле и в максимально короткие сроки обеспечивать людей продуктами питания и предметами первой необходимости.

В ПВР продолжают прибывать жители приграничных районов, их распределяют как на территории области, так и в ПВР других регионов. Кроме того, специалисты предоставляют необходимые консультации по вопросам восстановления документов, оформления выплат.

Все службы региона работают в усиленном режиме.