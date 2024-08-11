Глава Курской области заявил, что в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений, передает корреспондент Накануне.RU.

Пограничники и военные защищают границу.

"Наши войска делают все необходимое для защиты мирного населения. Сейчас важно не допустить паники. Тем не менее, если вы хотите добровольно покинуть районы, вы можете это сделать. Информацию о порядке выезда можно уточнить у руководителей администраций на местах и по телефону 112", - говорится в сообщении.

Он также сообщил, что вчера был зафиксирован заход украинской ДРГ на территорию Беловского района, однако ситуацию удалось стабилизировать.