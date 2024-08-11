Обнаружены тела двух детей: в Югре продолжаются поиски пропавшей на реке семьи хантов

В Югре продолжаются поиски семьи хантов на реке Малый Юган, сообщает "Мегаполис" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Обнаружены тела двух детей 2022 и 2023 годов рождения и их бабушки 1980 года рождения. Поиски остальных членов семьи продолжаются. Помимо бабушки в лодке был ене сын подросток, дочь с мужем и тремя детьми.

В поисках принимают участие сотрудники МЧС, центроспас Югория, следователи криминалисты.

Вчера, около 10.00 группа хантов на моторной лодке "Казанка" выехала от стойбищ Асимовы в сторону стойбищ Каймысовы по реке Малый Юган. До места они так и не добрались, на связь не вышли. Возбуждено уголовное дело.