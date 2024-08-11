Верховному комиссару ООН по правам человека направлено требование осудить терроризм со стороны Украины

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины и принять меры к недопущению грубого массового нарушения прав человека. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Она отметила, что в результате варварского нападения на Курскую область со стороны ВСУ пострадали тысячи мирных жителей. Москалькова сообщила, что вместе с органами власти уполномоченные мпо правам человека в субъектах РФ работают в ПВР, куда прибыли жители Курской области.

"Надеюсь, что наша информация также будет отражена в докладе УВКПЧ ООН о нарушениях прав человека, который, как нам стало известно, готовится к выходу в сентябре", - заявила она.

Отметим, что в Еврокомиссии ранее назвали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область частью "права на самооборону". Такое заявление сделал представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.

Ранее представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Украина заранее не предупреждала США о своих планах по нападению на Курскую область. Он также указал, что американские власти находятся "в контакте с украинскими властями по поводу этой операции".