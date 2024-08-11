Формируются списки жителей дома, пострадавших при атаке ВСУ для оказания помощи

Формируются списки жителей дома, пострадавших при атаке ВСУ для оказания помощи. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня ночью сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске. Возник пожар. На место выехали все экстренные службы. Из-за атаки украинских террористов пострадали 13 человек, два из них находятся в тяжелом состоянии. На месте работают несколько бригад скорой помощи.

Глава города Игорь Куцак создал специальную комиссию, которая с утра работает на месте. Специалисты оценят масштабы произошедшего происшествия. Жильцам было предложено разместиться в ПВР, но они предпочли временно поселиться у родственников.

Администрация Железнодорожного округа берет на себя оформление необходимых документов для получения компенсации. Оперативное предоставление всех возможных мер материальной и социальной поддержки находится на личном контроле главы города Игоря Куцака.

На заседании оперативного штаба было принято решение отменить плату за ЖКУ жителям районов Курской области, по которым оперштабом было принято решение о переселении. Платежи за август начисляться не будут.

Кроме того, в МЧС России сообщили, что в Курскую область доставлено около 80 тонн гумпомощи: палатки, одеяла, постельные принадлежности, передвижные электростанции, средства гигиены, мебель, питьевая вода, продукты питания и многое другое. Гуманитарные грузы прибывают автоколоннами ведомства в регион со всей страны. Оперативным штабом во взаимодействии с региональными органами власти, общественными организациями и волонтерами гумпомощь распределяется населению.