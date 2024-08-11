Мария Захарова сравнила Украину с ИГИЛ*

Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале сравнила Украину с запрещенной в России террористической организацией Исламское государство (ИГИЛ)*, передает корреспондент Накануне.RU

Захарова отметила, что эта организация в свое время только объявила о себе как о государстве. Были попытки ввести свою валюту и выстроить квазигосударственность. Владимир Зеленский по западной указке пошел другим путем - превратил остатки государственного аппарата Украины в террористический движок.

"Камуфлировал он свою истинную личину долго и небезуспешно - многие на Западе уверовали в его якобы благие намерения. Но вот краска сошла, и террористическая сущность обнажилась. Идеология киевскорежимного неонацизма породила международное террористическое гнездовье на Банковой, куда сползлось ядовитое отребье и стекается питающее его матобеспечение. Нападения на жилые дома, взрывы спящих мирных людей в их квартирах - это несмываемое уродство терроризма", - заявила она.

* Запрещенная в России террористическая организация