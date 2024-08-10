В Курской области член добровольной народной дружины сдал военной полиции солдата ВСУ

И.о. главы Курской области Алексей Смирнов сообщил о том, что на стороне Украины есть люди, которые не хотят воевать против русской армии и добровольно покидают поле боя.

"Одного из них задержал и сдал военной полиции Юрий Ведрашко, член добровольной народной дружины, житель деревни Журавли Кореневского района. Как это было, и о чем ему поведал украинский дезертир, рассказывает сам Юрий Ведрашко", - написал Смирнов в своем telegram-канале, опубликовав видео, которое привело также правительство региона.

Из приграничных районов Курской области эвакуированы 76 тыс. жителей.