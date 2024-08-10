В Турции собрались разблокировать Instagram*

Власти Турции приняли решение разблокировать Instagram*.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил о том, что соцсеть разблокируют в 21.30 (совпадает с московским) 10 августа "осле их обещания выполнить наши требования", пишет РИА Новости. То есть сейчас, в момент выхода этой новости, ограничения уже должны быть сняты.

Instagram* в Турции был заблокирован после того, как платформа стала удалять посты с соболезнованиями по поводу гибели лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил соцсети в "цифровом фашизме":

"Мы столкнулись с цифровым фашизмом социальных сетей, не терпящих даже фотографий палестинских мучеников, немедленно их запрещающих и определяющих это как свободу. У нас, как правительства, нет никаких проблем с чьей-либо свободой, работой, любовью и торговлей. Наша цель - защитить наши права в рамках возможностей, предусмотренных нашей конституцией", - сказал Эрдоган.

*соцсеть принадлежит американской корпорации Meta, которую российский суд признал экстремистской организацией и запретил в России