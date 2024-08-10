Зеленский высказался об атаке на Курскую область

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об атаке Вооруженных сил страны на Курскую область.

"Сегодня несколько раз уже докладывал главком Сырский – относительно фронта и наших действий и вытеснению конфликта на территорию агрессора", - написал Зеленский в своем telegram-канале.

По мнению Зеленского, "Украина доказывает, что действительно умеет возвращать справедливость и гарантирует именно такое давление, которое нужно, – давление на агрессора".