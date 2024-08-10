МИД: видео, где Захарова говорит о готовности отдать Украине Запорожскую АЭС, - дипфейк

В Министерстве иностранных дел России сообщили о том, что в сети появилась созданная на Украине "грубая подделка" – видеозапись, на которой официальный представитель министерства Мария Захарова якобы заявляет о том, что "российская сторона готова рассматривать передачу Запорожской АЭС под контроль представителей Киева взамен на добровольный выход ВСУ из Курского региона".

"Это "обращение" – дипфейк, склеенный на скорую руку на основе видеозаписи брифинга Захаровой от 18 июля 2024 г. Подчёркиваем: Мария Захарова ничего подобного никогда не произносила. Подлинные комментарии официального представителя МИД России доступны в её telegram-канале и на официальных ресурсах Министерства", - заявляет МИД в своем telegram-канале.

Ранее власти Курской области предупредили жителей о фейковом видео с врио губернатора Алексеем Смирновым.

"В сети распространяется фейковое видео врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, якобы собирающего мужчин в ополчение", — говорится в сообщении администрации в telegram-канале.

Отмечается, что украинские спецслужбы взяли за исходное видео обращение врио губернатора об обстановке на границе.