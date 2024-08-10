В Астраханской области обсудили перспективы реализации программ по развитию физкультуры и спорта

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провёл совещание по развитию массовой физической культуры и спорта в муниципальных образованиях региона. Обсудили текущую работу профильного министерства и подведомственных ему учреждений, реализацию президентских поручений.

Министр физической культуры и спорта Астраханской области Нина Ивашкина сообщила, что одним из базисных проектов развития массового спорта в регионе является проект для взрослого населения «Дворовый тренер» а также детско-юношеские «Гандбол – в школу, «Футбол - в школу», «Баскетбол в школу».

Проект «Дворовый тренер» действует во всех муниципалитетах области, кроме ЗАТО Знаменск. Занятия проводят квалифицированные инструкторы по спорту, в основном, на базе образовательных учреждений. Наиболее востребованными у взрослого населения видами спорта являются футбол, дартс, настольный теннис, волейбол, занятия по общей физподготовке.

Также руководитель минспорта региона заметила, что наиболее эффективно проект «Дворовый тренер» реализуется в Наримановском и Володарском районах. В этих муниципалитетах охвачено более 1300 жителей. Слабее всего такая работа ведётся в Красноярском и Камызякском районах.

Кроме того, не везде хорошо идёт развитие детского-юношеского спорта. Так, ни одно учреждение образования Икрянинского района не включено в региональный проект «Футбол в школу». Последние два года не принимают участия в футбольных турнирах школы Черноярского района.

Губернатор подчеркнул, что развитием детско-юношеского спорта, прежде всего, должны заниматься образовательные организации. Он также поручил главам районов уделять больше внимания работе с трудоспособным населением и поддерживать спортивные команды, созданные на предприятиях.

Обсудили вопрос содержания спортивных объектов и возможности использовать их у всех категорий граждан. Губернатор напомнил, что обеспечение свободного доступа на стадионы и спортплощадки – одно из поручений Президента России Владимира Путина.

Несмотря на то, что Астраханская область входит в первую десятку регионов по количеству сдающих нормативы ГТО, показатели трёх муниципалитетов «хромают». Например, в Енотаевском районе нормы в этом году сдали всего четыре человека. Губернатор дал поручение главам лично контролировать эту ситуацию.

Также Игорь Бабушкин обратил внимание на ещё одну актуальную задачу – вовлечение в занятия физкультурой и спортом участников и ветеранов спецоперации. Вопросы их реабилитации и социальной адаптации сегодня на первом плане. Сейчас на базе подведомственных облминспорта учреждений бесплатно занимаются около 90 участников СВО. Ветераны спецоперации также работают инструкторами в центре военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард». В муниципальных образованиях также создаётся база для такой работы.