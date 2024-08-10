Военкор: ВСУ применили в Курской области против спецназа "Ахмат" химическое оружие

Военкор Юрий Котенок сообщил об ударе ВСУ по одному из пунктов временной дислокации группы "Аид" "Ахмат" в Курской области из РСЗО и 155-мм артиллерии, после попадания которых на месте образовалось облако едкого дыма.

"Все, кто начал дышать, с судороги и рвотой сейчас. Отправлены в токсикологию. Слизистая горит", - приводит Котенок в своем telegram-канале информацию источника.

По некоторым данным, солдаты ВСУ применили боеприпасы, начиненные составом с хлором. Таким образом, это может стать фактом применения боевых отравляющих веществ по территории России.