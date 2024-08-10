Экоквест «Чистые игры» прошел в Астрахани

Сегодня неравнодушные жители города пришли на пляж КРХФ на о. Пролетарский, чтобы привести в порядок береговую зону в рамках экоквеста «Чистые игры». Уже ставший для региона традиционным проект поддержал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«Чистые игры» – международный экологический проект, действующий с 2014 года. Астраханская область присоединилась к нему в 2017 году. Сегодня на пляже КРХФ был организован большой экомарафон с детской игровой зоной и полевой кухней. Перед началом игры всех участников обеспечили перчатками, мешками для мусора. В течение часа команды собрали более 10 тонн отходов.

«Я рад видеть здесь столько молодых и неравнодушных ребят, которые хотят сделать нашу Астраханскую область лучше и чище, – отметил глава региона. – Только в этом году экологический квест объединил более семисот школьников и студентов, которые помогли собрать почти 30 тонн мусора».

Молодые экоактивисты поинтересовались у Игоря Бабушкина, поддерживают ли астраханцы инициативу губернатора о введение экосбора с туристов, которые самостоятельно приезжают в область отдыхать. Такой опрос был запущен несколько недель назад в соцсетях.

Глава региона сообщил, что идея о введении экосбора появилась благодаря участившимся обращениям в адрес губернатора с вопросом: как сохранить Волгу. Проведенный опрос показал, что большинство астраханцев поддерживают эту инициативу. Поэтому принято решение вынести вопрос введения экосбора на народное голосование с 6 по 8 сентября.

Как отметил Игорь Бабушкин, введение платы позволит создать систему учета приезжающих граждан, поддерживать в порядке водоохранные зоны и не допускать загрязнения берегов.