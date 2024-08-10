Глава МОК решил не переизбираться на новый срок

Руководитель Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах решил не переизбираться на этот пост.

"Я очень ценю все ваши комментарии и аргументы. В результате глубоких размышлений и обширных дискуссий, в том числе с моей семьей, присутствующей здесь, в зале, я пришел к выводу, что не следует продлевать мои полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией", - цитирует ТАСС Баха.

Голосование, в результате которого появится новый руководитель МОК, состоится в марте 2025 г. в Греции.