Поверенная в делах Украины вызвана в МИД Белоруссии из-за бесплиотников

В Министерстве иностранных дел Белоруссии отреагировали на прилет в страну украинских бесплиотников. "На разговор" вызвана в Временная поверенная в делах Украины Ольга Тимуш.

"Украинскому дипломату заявлен решительный протест и передана соответствующая нота в связи с нарушением границы республики группой беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Белорусская сторона потребовала предпринять исчерпывающие меры для исключения в будущем подобных инцидентов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации в регионе", - говорится в заявлении МИД Белоруссии.

Временная поверенная была предупреждена о том, что в случае повторения таких провокаций белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные шаги для защиты своей территории. Особо было указано на то, что, если дипломатическое представительство Украины в Белоруссии не сможет влиять на предотвращение таких провокаций, белорусская сторона поставит вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске.

В МИД Белоруссии отметили, что "визит" БПЛА Украины – очень серьезный инцидент, который не останется без должной международно-правовой и субстантивной оценки.

"Данные преступные действия радикально эскалируют ситуацию и представляют собой опасную попытку расшить зону текущего в нашем регионе конфликта. При этом вовлечь пытаются Белоруссию, которая неизменно выступает за урегулирование кризиса и прекращение кровопролития", - уточнили в Министерстве.

Такие шаги предпринимаются украинским руководством при явном попустительстве или даже подстрекательстве известных внешних игроков.

"Решительно призываем эти стороны одуматься и остановиться. Обращаемся к народам соседней Европы: в случае расширения конфликта пожар охватит весь регион и перекинется, в том числе, на страны ЕС. Победителей не будет. Остудите своих воинствующих политиков", - заявляют в МИД.

Напомним, в 18.10 9 августа военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны Белоруссии переведены в повышенную боевую готовность – готовность №1.

"Вооруженные Силы Украины нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Белоруссии. На восточном направлении, совсем рядом от нас, в районе Костюковичского района. Поэтому силы ПВО были приведены в полную боевую готовность на перехват целей. Их было около десятка. Вылетели самолеты, вертолет. И также средства РСЗО были переведены в повышенную боевую готовность", - сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Чуть позже, в 19.04, на высоте 1,5 км и дальности 6,5 км силами противовоздушной обороны уничтоженонесколько целей над территорией Белоруссии.

"Ночью и сегодня с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Белоруссии, летели из Украины. Над территорией Белоруссии мы уничтожили цели. Остальные были переданы (у нас единое ПВО с Россией) были переданы Российской Федерации", - уточнил Лукашенко.