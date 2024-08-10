Армия России уничтожила командный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области

"Искандер-М" сровнял с землей командный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области.

Удар нанес расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Ракетчики били по разведанному месту, где располагался командный пункт подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В результате уничтожены 15 представителей командного состава подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщает Минобороны России.

Ранее в Минобороны России высказались о ситуации в Курской области, откуда продолжают изгонять подразделения ВСУ. Бойцы группировки войск "Север" и подошедших резервов ударами армейской авиации, огнем артиллерии в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки пресекли попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории.