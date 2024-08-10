На Южном Урале столкнулись машина и автобус, пострадали шестеро

В Златоусте в аварии пострадали люди. Дорогу не поделили машина и автобус.

В 12.30 по улице Таганайская ехал "Шевроле Нива". На изгибе дороги вправо машина выехала на "встречку", где столкнулась с автобусом МАЗ. 18-летний водитель автомобиля "Шевроле Нива" от полученных травм умер на месте.

По предварительным данным, шестеро пассажиров автобуса, в том числе один несовершеннолетний, госпитализированы с травмами, сообщит ГУ МВД по Челябинской области.