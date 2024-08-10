Арестован глава Сергиева Посада

Тверской районный суд Москвы арестовал главу Сергиева Посада Дмитрий Акулов.

Он пробудет под арестом минимум до 9 октября. Проверяется его возможная причастность к совершению иных преступлений, связанных с получением взяток, сообщает прокуратура Московской области.

Главе Сергиева Посада Дмитрию Акулову вменили получение взятки в 15 млн руб. Уголовное дело возбуждено по материалам оперативных служб. Следователи полагают, что в январе 2019 – июле 2024 гг. Акулов систематически получал взятки от руководителя городского многофункционального центра (МФЦ). За эти деньги он должен был быть покровителем главы центра. За эти годы он получил не менее 15 млн руб.