Алаудинов: Идет "решающая битва", после которой падут Украина и НАТО

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов рассказал о значении специальной военной операции (СВО). По его мнению, сейчас идет "решающая битва".

"Всем тем, кто находился на СВО и сейчас находится на отдыхе у себя дома, могу сказать: мужики, вот это и есть как раз та битва, решающая битва, о которой я всегда говорил", - сказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.

После этой битвы "Украина падет", то же касается НАТО, Европы и США, которые поддерживают Киев, считает Алаудинов. Те, кто хочет поучаствовать в этой битве, могут заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО.