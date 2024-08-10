В Тобольске из-за коробки эвакуируют жителей

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным ограничительным мерам, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На место обнаружения предмета прибыли сотрудники региональных подразделений специальных служб. Место происшествия оцеплено. Развернуты силы и средства экстренных служб.

В микрорайоне Nº7 Тобольска обнаружен неизвестный предмет в форме коробки. Идет плановая эвакуация жителей близлежащих домов на время вывоза предмета в безопасную зону.



