Прикамский город частично остался без воды из-за аварии

Глава Березников Алексей Казаченко высказался о частичном прекращении водоснабжения различных районов города. По его словам, причиной стало то, что 9 августа неизвестные в районе Меакира проводили земляные работы без разрешения и повредили водовод.

После этого в срочном порядке отключили воду. Заменили поврежденный участок стеклопластиковой трубы на стальной. Сделали опрессовку. Сейчас водоснабжение частично восстановлено. Система заполняется, но технической возможности подать воду выше пятых этажей нет. Организован подвоз воды для "высоток".

После обеда на правом берегу – вновь отключение для полного восстановления водовода. С учетом технологии производства работ на стеклопластиковой трубе, вода появится не раньше утра воскресенья, написал мэр в своем telegram-канале.