В Минобороны России высказались о текущей обстановке в Курской области

В Минобороны России высказались о ситуации в Курской области, откуда продолжают изгонять подразделения ВСУ. Бойцы группировки войск "Север" и подошедших резервов ударами армейской авиации, огнем артиллерии в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки пресекли попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории.

ВСУ разбивают в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях, Свердликово. Авиация и ракетные войска нанесли поражение резервам противника в Сумской области. Ударом ракеты с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наемников на южной окраине Суджи уничтожены 15 боевиков.

За сутки потери ВСУ составили до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники, в том числе 10 танков, три бронетранспортера, две боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина, а также автомобиль, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1 тыс. 120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка, 20 бронетранспортеров, восемь боевых машин пехоты, 88 боевых бронированных машин, а также 13 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" и шесть орудий полевой артиллерии. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.