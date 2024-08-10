Лукашенко: Над Белоруссией и Россией уничтожены ударные беспилотники из Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что над территорией Союзного государства – Белоруссией и Россией сбиты различные "воздушные цели". Ударные беспилотники запущены с территории Украины.

Слова об этом приводит близкий к пресс-службе Лукашенко telegram-канал "Пул первого". По его данным, в 18.10 9 августа военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны Белоруссии переведены в повышенную боевую готовность – готовность №1.

"Вооруженные Силы Украины нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Белоруссии. На восточном направлении, совсем рядом от нас, в районе Костюковичского района. Поэтому силы ПВО были приведены в полную боевую готовность на перехват целей. Их было около десятка. Вылетели самолеты, вертолет. И также средства РСЗО были переведены в повышенную боевую готовность", - сказал Лукашенко.

Чуть позже, в 19.04, на высоте 1,5 км и дальности 6,5 км силами противовоздушной обороны уничтожено несколько целей над территорией Белоруссии.

"Ночью и сегодня с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Белоруссии, летели из Украины. Над территорией Белоруссии мы уничтожили цели. Остальные были переданы (у нас единое ПВО с Россией) были переданы Российской Федерации", - уточнил Лукашенко.