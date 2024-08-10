Главе Сергиева Посада вменили получение взятки в 15 миллионов

Главе Сергиева Посада Дмитрию Акулову вменили получение взятки в 15 млн руб. Уголовное дело возбуждено по материалам оперативных служб.

Следователи полагают, что в январе 2019 – июле 2024 гг. Акулов систематически получал взятки от руководителя городского многофункционального центра (МФЦ). За эти деньги он должен был быть покровителем главы центра. За эти годы он получил не менее 15 млн руб.

В эти же пять с лишним лет начальник МФЦ фиктивно трудоустроила на различные должности не менее пяти номинальных сотрудников, за фиктивную работу которых получала зарплату. За эти годы "мертвые души" получили 15 млн руб. Возбуждено уголовное дело. Глава МФЦ арестована, вскоре то же может случиться и с мэром, сообщает Главное следственное управление СКР по Московской области.