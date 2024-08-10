Алаудинов: ситуация в Курской области сложная, но под контролем армии России

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области. В разговоре с РИА Новости он отметил, что ситуация достаточно-таки серьезная, противник зашел на нашу территорию тоже достаточно-таки много.

"Ситуация, в принципе, уже взята под контроль. Мы максимально уже контролируем ситуацию", - сказал Алаудинов.

Режим контртеррористической операции (КТО) вводится в трех приграничных с Украиной областях России: Курской, Белгородской и Брянской областях. Режим предусматривает целый ряд ограничений для гражданского населения: проверки документов, досмотр на въезде и выезде из зоны действия режима, при необходимости - проникновение силовиков в любые помещения, возможное отключение связи, возможное оперативное временное выселение людей и другое.