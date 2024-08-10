Мишустин поменял полномочия своих заместителей

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между несколькими вице-премьерами.

Теперь вице-премьер Александр Новак будет куратором государственной климатической политики в полном объёме, включая ограничения выбросов парниковых газов, которыми ранее "заведовал" вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Патрушеву же "отписали" полный контроль над реализацией национального проекта "Экология" – в его ведение передана координация работы министерств и ведомств над федеральными проектами "Чистая вода" и "Оздоровление Волги". Ранее их координировал зампред Правительства Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба кабмина.