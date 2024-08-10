ОАК передала Минобороны новые многофункциональные истребители Су-30

Иркутский авиационный завод изготовил и передал Минобороны РФ новые многофункциональные истребители Су-30СМ2.

Они прошли необходимые наземные и летные испытания и отправилась к месту несения службы. Истребители Су-30СМ2 представляют собой дальнейшее развитие самолетов, состоящих на вооружении ВКС России.

Благодаря проведенной по техническому заданию Минобороны России модернизации возросли боевые возможности самолетов. В частности, увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей. В состав вооружения истребителей введены новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов на дальности несколько сот километров, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (входит в "Ростех").