Умер пострадавший от атаки беспилотников на Липецкую область

В Липецкой области умер мужчина, пострадавший от атаки на регион беспилотников.

27-детний уроженец Красноярского края поступил в больницу с тяжелейшей травмой – осколочным проникающим ранением головы. Нейрохирурги липецкой больницы скорой медицинской помощи сделали все возможное, чтобы спасти пострадавшего, однако травма и ее последующие осложнения оказались несовместимы с жизнью.

В реанимации этой больницы остается один человек. Врачи оценивают его состояние как тяжелое и проводят весь комплекс необходимой терапии. Остальные пострадавшие переведены в профильные отделения, где продолжают лечение. По словам медиков, их состояние опасений за жизнь не вызывает, сообщает правительство Липецкой области.

Напомним, в ночь на пятницу беспилотники ВСУ атаковали Липецкую область – над регионом перехвачено и уничтожено 19 БПЛА. Горожане слышали серию взрывов. На военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание. Губернатор Липецкой области заявил о "детонации взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений". Введен режим ЧС, власти эвакуируют жителей четырех населенных пунктов (более 400 домовладений).