Комиссия Госсовета сформировала предложения для включения в новые нацпроекты мероприятий программы «Великий Волжский путь»

Накануне в столице прошло заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная транспортная система».

Как сообщает в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, темой обсуждения стали механизмы включение в новые национальные проекты мероприятий программы «Великий Волжский путь».

У регионов Волжского бассейна большой потенциал. Это одна геостратегическая территория, которая сегодня должна активно развиваться.

"По поручению Президента России рабочая группа, которую я возглавил, проделала большую аналитическую работу. Её итогом стала программа «Великий Волжский путь». Мы учли предложения всех регионов Поволжья", - отметил Игорь Бабушкин.

Концепция включила в себя: мероприятия по развитию судоходства, а именно обновление грузового флота, реконструкция гидротехнических сооружений и каналов; создание условий для ускоренного развития туризма, в том числе круизного. Это, прежде всего, строительство пассажирских судов, создание и реконструкция причалов, набережных, подъездных автомобильных и железнодорожных путей, мостов; оздоровление водных объектов за счет строительства и реконструкции очистных сооружений, берегоукрепления, дноуглубления и расчистки русел рек; мелиорация, реконструкция рыбоводных мощностей, увеличение выпуска молоди рыб и развитие научно-исследовательских центров в отрасли.

"Включение нашей программы в новые нацпроекты позволит получить финансирование из федерального центра", - отметил глава Астраханской области.