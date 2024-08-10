Режим КТО введен в Курской, Белгородской и Брянской областях страны

Режим КТО вводится в трех приграничных с Украиной областях России: Курской, Белгородской и Брянской областях.

Режим КТО предусматривает целый ряд ограничений для гражданского населения: проверки документов, досмотр на въезде и выезде из зоны действия режима, при необходимости - проникновение силовиков в любые помещения, возможное отключение связи, возможное оперативное временное выселение людей и другое.

О введении режима КТО сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК) по решению директора ФСБ Александр Бортникова.

Согласно статьи 11 ФЗ от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму". в зоне КТО вводится усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, а также объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную, художественную или культурную ценность.

Уполномоченные органы также могут осуществлять "ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем, а также осуществление поиска на каналах электрической связи и в почтовых отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах совершения террористического акта, о лицах, его подготовивших и совершивших, и в целях предупреждения совершения других террористических актов".

В период действия режима может проводится временное отселение физических лиц, проживающих в пределах территории, на которой действует КТО в безопасные районы с обязательным предоставлением таким лицам стационарных или временных жилых помещений.

На территории, где введен правовой режим контртеррористической операции, может быть установлен как весь комплекс мер и временных ограничений, так и отдельные меры и ограничения.

В связи с событиями в Курской области белорусские границы максимально усилены спецподразделениями.