Под завалами частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле могут оставаться три человека

Под завалами частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле могут быть три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Работы на месте ЧП будут идти всю ночь.

Ранее сообщалось, что пострадали 16 человек, из них 8 детей. Госпитализированы в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила 9 пациентов, в том числе 5 детей. Состояние трёх маленьких пациентов и взрослых медики оценивают как среднетяжёлое, один ребёнок находится в тяжёлом состоянии, говорится в сообщении минздрава.

МЧС сообщает о двух погибших.

В Нижнем Тагиле сегодня обрушились два подъезда пятиэтажки. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв газа. Ранее жильцы обрушившегося тагильского дома рассказали о подозрительных незнакомцах, которые выдавали себя за газовиков. В компании "Газэкс" заявили, что сегодня не проводили в этом доме никаких работ и проверок.

Также в МВД назвали имена пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле.