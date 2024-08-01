02 Августа 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: скриншот с трансляции инаугурации

Путин помиловал шпионов перед обменом

Президент Владимир Путин помиловал осужденных в России граждан стран НАТО перед их обменом. Напомним, Россия и Запад обменялись заключенными в формате 8/16.

На сайте Кремля сообщается, что Путин подписал указы о помиловании Уилана Пола Николаса (осужден за шпионаж), Лика Кевина Викторовича (госизмена), Гершковича Эвана (шпионаж), Воронина Демури Ильича (госизмена), Кара-Мурзы Владимира Викторовича* (госизмена, распространение клеветы о ВС РФ), Курмашевой Алсу Хамидовны (клевета на ВС РФ), Чанышевой Лилии Айратовны (организация экстремистского сообщества), Останина Вадима Валерьевича (организация экстремистского сообщества), Фадеевой Ксении Владиславовны** (организация экстремистского сообщества), Скочиленко Александры Юрьевны (распространение фейков о ВС РФ), Яшина Ильи Валерьевича* (распространение фейков о ВС РФ), Пивоварова Андрея Сергеевича (сотрудничество с нежелательной организацией), Орлова Олега Петровича* (повторная дискредитация ВС РФ).

Решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств, говорится в сообщении.

Российская сторона благодарна Президенту Белоруссии А.Г.Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговорённого к смертной казни гражданина ФРГ Рико Кригера. Кригер обвинялся по шести статьям Уголовного кодекса за съемку на телефон пусковых установок "Искандер" и другой техники на территории одной из белорусских воинских частей по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) и был приговорен к высшей мере - смертной казни.

Напомним, Россия и Запад провели крупнейший обмен заключенными.

Россия отдала следующих лиц:

  • Эвана Гершковича,
  • Владимира Кара-Мурзу*,
  • Лилию Чанышеву,
  • Илью Яшина*,
  • Ксению Фадееву**,
  • Андрея Пивоварова,
  • Пола Уилана,
  • Алсу Курмашеву,
  • Олега Орлова*,
  • Александру Скочиленко,
  • Дитера Воронина,
  • Кевина Лика,
  • Рико Кригера,
  • Патрика Шёбеля,
  • Германа Мойжеса,
  • Вадима Останина.

* признаны иноагентами
** включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Список освобожденных россиян:

  • Вадим Красиков (Германия),
  • Артем Дульцев (Словения),
  • Анна Дульцева (Словения),
  • Михаил Микушин (Норвегия),
  • Павел Рубцов (Польша),
  • Роман Селезнёв (США),
  • Владислав Клюшин (США),
  • Вадим Конощенок (США).

В скобках — страна, в которой человек находился в заключении.

Теги: обмен, помилование


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