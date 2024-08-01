Путин помиловал шпионов перед обменом
Президент Владимир Путин помиловал осужденных в России граждан стран НАТО перед их обменом. Напомним, Россия и Запад обменялись заключенными в формате 8/16.
На сайте Кремля сообщается, что Путин подписал указы о помиловании Уилана Пола Николаса (осужден за шпионаж), Лика Кевина Викторовича (госизмена), Гершковича Эвана (шпионаж), Воронина Демури Ильича (госизмена), Кара-Мурзы Владимира Викторовича* (госизмена, распространение клеветы о ВС РФ), Курмашевой Алсу Хамидовны (клевета на ВС РФ), Чанышевой Лилии Айратовны (организация экстремистского сообщества), Останина Вадима Валерьевича (организация экстремистского сообщества), Фадеевой Ксении Владиславовны** (организация экстремистского сообщества), Скочиленко Александры Юрьевны (распространение фейков о ВС РФ), Яшина Ильи Валерьевича* (распространение фейков о ВС РФ), Пивоварова Андрея Сергеевича (сотрудничество с нежелательной организацией), Орлова Олега Петровича* (повторная дискредитация ВС РФ).
Решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств, говорится в сообщении.
Российская сторона благодарна Президенту Белоруссии А.Г.Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговорённого к смертной казни гражданина ФРГ Рико Кригера. Кригер обвинялся по шести статьям Уголовного кодекса за съемку на телефон пусковых установок "Искандер" и другой техники на территории одной из белорусских воинских частей по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) и был приговорен к высшей мере - смертной казни.
Напомним, Россия и Запад провели крупнейший обмен заключенными.
Россия отдала следующих лиц:
- Эвана Гершковича,
- Владимира Кара-Мурзу*,
- Лилию Чанышеву,
- Илью Яшина*,
- Ксению Фадееву**,
- Андрея Пивоварова,
- Пола Уилана,
- Алсу Курмашеву,
- Олега Орлова*,
- Александру Скочиленко,
- Дитера Воронина,
- Кевина Лика,
- Рико Кригера,
- Патрика Шёбеля,
- Германа Мойжеса,
- Вадима Останина.
* признаны иноагентами
** включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Список освобожденных россиян:
- Вадим Красиков (Германия),
- Артем Дульцев (Словения),
- Анна Дульцева (Словения),
- Михаил Микушин (Норвегия),
- Павел Рубцов (Польша),
- Роман Селезнёв (США),
- Владислав Клюшин (США),
- Вадим Конощенок (США).
В скобках — страна, в которой человек находился в заключении.