Путин помиловал шпионов перед обменом

Президент Владимир Путин помиловал осужденных в России граждан стран НАТО перед их обменом. Напомним, Россия и Запад обменялись заключенными в формате 8/16.

На сайте Кремля сообщается, что Путин подписал указы о помиловании Уилана Пола Николаса (осужден за шпионаж), Лика Кевина Викторовича (госизмена), Гершковича Эвана (шпионаж), Воронина Демури Ильича (госизмена), Кара-Мурзы Владимира Викторовича* (госизмена, распространение клеветы о ВС РФ), Курмашевой Алсу Хамидовны (клевета на ВС РФ), Чанышевой Лилии Айратовны (организация экстремистского сообщества), Останина Вадима Валерьевича (организация экстремистского сообщества), Фадеевой Ксении Владиславовны** (организация экстремистского сообщества), Скочиленко Александры Юрьевны (распространение фейков о ВС РФ), Яшина Ильи Валерьевича* (распространение фейков о ВС РФ), Пивоварова Андрея Сергеевича (сотрудничество с нежелательной организацией), Орлова Олега Петровича* (повторная дискредитация ВС РФ).

Решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств, говорится в сообщении.

Российская сторона благодарна Президенту Белоруссии А.Г.Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговорённого к смертной казни гражданина ФРГ Рико Кригера. Кригер обвинялся по шести статьям Уголовного кодекса за съемку на телефон пусковых установок "Искандер" и другой техники на территории одной из белорусских воинских частей по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) и был приговорен к высшей мере - смертной казни.

Напомним, Россия и Запад провели крупнейший обмен заключенными.

Россия отдала следующих лиц:

Эвана Гершковича,

Владимира Кара-Мурзу*,

Лилию Чанышеву,

Илью Яшина*,

Ксению Фадееву**,

Андрея Пивоварова,

Пола Уилана,

Алсу Курмашеву,

Олега Орлова*,

Александру Скочиленко,

Дитера Воронина,

Кевина Лика,

Рико Кригера,

Патрика Шёбеля,

Германа Мойжеса,

Вадима Останина.

* признаны иноагентами

** включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Список освобожденных россиян:

Вадим Красиков (Германия),

Артем Дульцев (Словения),

Анна Дульцева (Словения),

Михаил Микушин (Норвегия),

Павел Рубцов (Польша),

Роман Селезнёв (США),

Владислав Клюшин (США),

Вадим Конощенок (США).

В скобках — страна, в которой человек находился в заключении.