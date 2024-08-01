Состояние одного из детей, пострадавших при обрушении дома, крайне тяжелое

Свердловский минздрав озвучил информацию по пострадавшим при обрушении дома в Нижнем Тагиле.

По данным на 22.00, пострадали 16 человек, из них 8 детей. Госпитализированы в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила 9 пациентов, в том числе 5 детей. Состояние трёх маленьких пациентов и взрослых медики оценивают как среднетяжёлое, один ребёнок находится в тяжёлом состоянии, говорится в сообщении минздрава.

МЧС сообщает о двух погибших.

В Нижнем Тагиле сегодня обрушились два подъезда пятиэтажки. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв газа. Ранее жильцы обрушившегося тагильского дома рассказали о подозрительных незнакомцах, которые выдавали себя за газовиков. В компании "Газэкс" заявили, что сегодня не проводили в этом доме никаких работ и проверок.

Также в МВД назвали имена пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле.