1,5 миллиона за каждого погибшего. Свердловское правительство озвучило размер компенсаций пострадавшим тагильчанам

Из резервного фонда Свердловской области будет выделено более 240 миллионов на ликвидацию последствий обрушения дома в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба областного правительства.

Деньги будут направлены на оказание помощи пострадавшим во время обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле, а также на расселение жителей, оставшихся без крова. Средства пойдут на единовременную финансовую помощь гражданам.

Финансовая помощь в размере 150 тысяч рублей на человека будет оказана каждому пострадавшему, который полностью утратил имущество первой необходимости. По 75 тысяч рублей – каждый пострадавший, который, кроме того, частично утратил имущество первой необходимости. Выплату в размере 600 тысяч рублей направят пострадавшим, кто получил тяжкий или средней тяжести вред здоровью, 300 тысяч рублей выплатят при лёгком вреде здоровью. Семьи, потерявшие своих близких, получат по 1,5 миллиона за каждого погибшего.

230 миллионов рублей направлены на расселения жителей повреждённого дома. Деньги поступили в городской бюджет. Кроме того, более 700 тысяч рублей направлено на развертывание и содержание пунктов временного размещения.