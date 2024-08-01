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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Мертвую женщину извлекли из руин дома в Нижнем Тагиле

Спасатели извлекли погибшую женщину из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле.

Таким образом, число погибших увеличилось до двух.

Ранее из-под завалов извлекли погибшую женщину и живую девочку

По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв газа. Ранее жильцы обрушившегося тагильского дома рассказали о подозрительных незнакомцах, которые выдавали себя за газовиков. В компании "Газэкс" заявили, что сегодня не проводили в этом доме никаких работ и проверок.

Также в МВД назвали имена пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле.

Теги: погибшая, обрушение


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Развитие сюжета:

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