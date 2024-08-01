Мертвую женщину извлекли из руин дома в Нижнем Тагиле
Спасатели извлекли погибшую женщину из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле.
Таким образом, число погибших увеличилось до двух.
Ранее из-под завалов извлекли погибшую женщину и живую девочку
По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв газа. Ранее жильцы обрушившегося тагильского дома рассказали о подозрительных незнакомцах, которые выдавали себя за газовиков. В компании "Газэкс" заявили, что сегодня не проводили в этом доме никаких работ и проверок.
Также в МВД назвали имена пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле.