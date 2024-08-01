Из-под завалов в Нижнем Тагиле извлекли ребенка

Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле извлекли ребенка, передает корреспондент Накануне.RU

Спасатели вынесли носилки с живым ребенком, его передали врачам "скорой". Ранее стало известно, что под завалами находятся девочки Полина и Аня. Сообщалось, что одна из девочек отзывается на зов спасателей.

Ранее на месте разбора завалов в Нижнем Тагиле, где сегодня обрушились два подъезда пятиэтажки, нашли еще нескольких человек. Из-под завалов извлекли погибшую женщину. Также под завалами нашли троих детей и одного взрослого.

По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв газа. Ранее жильцы обрушившегося тагильского дома рассказали о подозрительных незнакомцах, которые выдавали себя за газовиков. В компании "Газэкс" заявили, что сегодня не проводили в этом доме никаких работ и проверок.

Также в МВД назвали имена пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле.