На Омском НПЗ произошел пожар

Пожар произошел на территории Омского НПЗ.

По предварительной информации, огонь распространился на площади в 300 кв. метров.

Как сообщили в прокуратуре Омской области, произошло возгорание во вспомогательном помещении насосной. В тушении пожара задействованы специализированные подразделения МЧС области. Прокуратура Советского округа Омска организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Омский нефтеперерабатывающий завод - дочернее предприятие "Газпром нефти", является одним из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России, крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире. Установленная мощность предприятия – порядка 20,5 млн тонн нефти в год