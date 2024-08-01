Россия и США обменялись заключенными по схеме 16/8
Россия и Запад провели крупнейший обмен заключенными. Обмен состоялся по схеме 16/8.
Россия отдала следующих лиц:
- Эвана Гершковича,
- Владимира Кара-Мурзу*,
- Лилию Чанышеву,
- Илью Яшина*,
- Ксению Фадееву**,
- Андрея Пивоварова,
- Пола Уилана,
- Алсу Курмашеву,
- Олега Орлова*,
- Александру Скочиленко,
- Дитера Воронина,
- Кевина Лика,
- Рико Кригера,
- Патрика Шёбеля,
- Германа Мойжеса,
- Вадима Останина.
* признаны иноагентами
** включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Список освобожденных россиян:
- Вадим Красиков (Германия),
- Артем Дульцев (Словения),
- Анна Дульцева (Словения),
- Михаил Микушин (Норвегия),
- Павел Рубцов (Польша),
- Роман Селезнёв (США),
- Владислав Клюшин (США),
- Вадим Конощенок (США).
В скобках — страна, в которой человек находился в заключении.
WSJ пишет, что в центре обмена был Красиков, его Москва требовала прежде всего, а США за него потребовали 10 "агентов".
"Почему так неравномерно: Россия 16 отдает и только восемь получает своих? При этом отдает таких-очень известных агентов. Почему обмен происходит в такое время, когда это очень выгодно Камале Харрис на выборах? Почему так важен Красиков? Когда-нибудь мы узнаем ответы на эти вопросы. Может быть. Пока эти вопросы висят в пространстве без ответов", — комментирует близкий к Кремлю политолог Сергей Марков.