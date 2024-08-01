Россия и США обменялись заключенными по схеме 16/8

Россия и Запад провели крупнейший обмен заключенными. Обмен состоялся по схеме 16/8.

Россия отдала следующих лиц:

Эвана Гершковича,

Владимира Кара-Мурзу*,

Лилию Чанышеву,

Илью Яшина*,

Ксению Фадееву**,

Андрея Пивоварова,

Пола Уилана,

Алсу Курмашеву,

Олега Орлова*,

Александру Скочиленко,

Дитера Воронина,

Кевина Лика,

Рико Кригера,

Патрика Шёбеля,

Германа Мойжеса,

Вадима Останина.

* признаны иноагентами

** включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Список освобожденных россиян:

Вадим Красиков (Германия),

Артем Дульцев (Словения),

Анна Дульцева (Словения),

Михаил Микушин (Норвегия),

Павел Рубцов (Польша),

Роман Селезнёв (США),

Владислав Клюшин (США),

Вадим Конощенок (США).

В скобках — страна, в которой человек находился в заключении.

WSJ пишет, что в центре обмена был Красиков, его Москва требовала прежде всего, а США за него потребовали 10 "агентов".

"Почему так неравномерно: Россия 16 отдает и только восемь получает своих? При этом отдает таких-очень известных агентов. Почему обмен происходит в такое время, когда это очень выгодно Камале Харрис на выборах? Почему так важен Красиков? Когда-нибудь мы узнаем ответы на эти вопросы. Может быть. Пока эти вопросы висят в пространстве без ответов", — комментирует близкий к Кремлю политолог Сергей Марков.