Под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле нашли троих детей и взрослого

На месте разбора завалов в Нижнем Тагиле, где сегодня обрушились два подъезда пятиэтажки, нашли еще нескольких человек. Об этом сообщает корреспондент Накануне.RU с места событий.

Незадолго до этого из-под завалов извлекли погибшую женщину. Тогда же стало известно, что под завалами находятся девочки Полина и Аня, которая пришла к Полине в гости. Сообщалось, что одна из девочек отзывается на зов спасателей.

"Под завалами нашли троих детей и одного взрослого. Неизвестно, есть ли среди них Полина и Аня, но, скорее всего, да. Пока непонятно, живы ли они", - сообщил корреспондент.

По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв газа. Ранее жильцы обрушившегося тагильского дома рассказали о подозрительных незнакомцах, которые выдавали себя за газовиков. В компании "Газэкс" заявили, что сегодня не проводили в этом доме никаких работ и проверок.

Также в МВД назвали имена пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле.