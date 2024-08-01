В Нижнем Тагиле извлекли тело женщины из-под завалов обрушившегося дома

На месте разбора завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле извлекли тело женщины, она мертва, передает корреспондент Накануне.RU с места событий.

"Это женщина, ее краном доставали из-под обломков", - сообщает корреспондент.

Также, как стало известно, под завалами все еще находятся Аня и Полина.

"МЧС привезли спецоборудование. Судя по крикам спасателей, кого-то услышали. Сейчас снова поступили к разбору завалов", - передает с места наш корреспондент.

"Девчонки, держитесь! Не бойтесь!", - крикнули спасатели. "Полина, жди!", - крикнули они после того, как позвали обеих девочек по имени и услышали что-то из-под завалов.

Информацию об одной погибшей официально подтвердили в МЧС России. В ведомстве отметили, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, семье женщины будет оказана вся необходимая помощь. Мэр принес свои соболезнования близким погибшей.

Ранее из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли еще двух пострадавших.