Производители Астраханской области увеличили объём экспортных контрактов на 40%

Данная информация была озвучена на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, которая состоялась в Самаре с участием руководителей центров поддержки экспорта из 77 регионов страны и представителей Российского экспортного центра. Отмечалось, что по итогам работы за первое полугодие 2024 года Астраханская область показала значительный рост экспортных контрактов, заключенных региональными предприятиями при государственной поддержке.

С начала текущего года Центр поддержки экспорта Астраханской области оказал 295 услуг 151 компании, объем поддержанного экспорта составил 2,6 миллиона долларов США, сообщили в министерстве внешних связей региона.

«По данным за январь-июль 2024 года астраханские предприятия поставляли свою продукцию в десять стран ближнего и дальнего зарубежья: Казахстан, Иран, Азербайджан, Вьетнам, Грузию, Армению, Гонконг, Беларусь, Ирак и Таджикистан, заключив 21 экспортный контракт, что превышает этот показатель за аналогичный период прошлого года на 40 %», — отметила руководитель Центра поддержки экспорта Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Юлия Голубкина.

В номенклатуре экспортируемых из Астраханской области грузов — мороженая рыба, щучья икра, изделия из полимерных композитов для ландшафтного дизайна, пиломатериалы, зерно, тара и упаковка, пищевая пленка из ПВХ, резиновая обувь, рисовая крупа, молочная продукция.