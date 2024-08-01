ВС России поразили три установки Patriot в зоне СВО

Российские военные уничтожили в зоне проведения спецоперации три пусковые установки американского ЗРК Patriot, сообщает Минобороны РФ.

Также поражены пункт управления БПЛА, железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами.

Кроме того, средства ПВО сбили оперативно-тактическую ракету ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS и 61 дрон.

Ранее в МИД РФ прокомментировали заявление немецкого генерал-майора Кристиана Фройдинга о том, что Киев может применить комплексы Patriot для ударов по авиации ВС РФ в небе над российской территорией.

Украина имеет несколько Patriot, поставленных Западом, две такие системы Киев получил от Германии.