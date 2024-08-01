В списках на обмен между Россией и Западом - 24 человека

Озвучены новые детали обмена заключенными между Россией и Западом. В списках фигурируют 24 человека.

Источники CBS утверждают, что, по условиям сделки между Москвой и Западом, на родину вернутся по меньшей мере восемь российских граждан, а РФ передаст Германии 12 заключенных. Издание подчеркивает, что "обмен пока не состоялся", пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Россия выдала США репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана в рамках крупного обмена заключенными. На кого обменяли заключенных, не сообщается. Сейчас американцы направляются за пределы РФ. Сообщается, что в процессе обмена с посредничеством выступили несколько стран.