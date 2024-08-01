Архитектор "дворца в Геленджике" назначен вице-президентом "Сбербанка"

Итальянский архитектор Ланфранко Чирилло, получивший в 2014 году российское гражданство, назначен вице-президентом Сбербанка по блоку "Строительство", он будет управлять всеми строительными проектами корпорации, передает Forbes со ссылкой на пресс-службу "Сбера".

"У Ланфранко огромный опыт строительства, отличное чувство стиля", - похвалил нового заместителя глава банка Герман Греф.

Чирилло известен как создатель "дворца в Геленджике", он работал над проектом до 2014 года (а в целом архитектор работает в России около 30 лет). Бенифициаром "дворца" называл себя миллиардер Аркадий Ротенберг, человек из окружения президента России. Между тем, одно из расследований в сети называло конечным владельцем комплекса самого Владимира Путина, в Кремле причастность президента к этой недвижимости отрицали. Ротенберг рассказывал, что дворец был построен с ошибками и в нем многое пришлось переделывать.

В 2022 году в Италии арестовали имущество Чирилло на 141 млн евро, его подозревали в совершении налоговых преступлений, однако в феврале 2023-го арест сняли. В мае прошлого года в Италии на Чирилло возбудили уголовное дело, его обвинили в контрабанде, подделке документов и уклонении от уплаты налогов на 50 млн евро.