Властям Тюменской области удалось сэкономить 350 миллионов рублей

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале сообщил об итогах реализации национальных проектов за первое полугодие, передает корреспондент Накануне.RU.

"Работа идет по плану. Заключено более 96% необходимых контрактов на общую сумму почти 11 млрд рублей. Объем финансирования из регионального и федерального бюджетов уже составил порядка 50% от плана – больше, чем в среднем по стране. Более чем на 90% профинансирован из регионального бюджета такой важный для жителей региона нацпроект, как "Образование". Объем финансирования нацпроекта "Здравоохранение" превысил 70%", - заявил губернатор.

По его словам, особое внимание уделяется эффективному использованию бюджетных средств. При проведении конкурсных процедур властям Тюменской области удалось сэкономить 350 млн рублей.

"Национальные проекты нацелены в первую очередь на улучшение жизни людей. По итогам 2023 года Тюменская область вышла на первое место среди регионов страны по достижению плановых показателей их реализации. Продолжаем двигаться вперед", - заявил Моор.

Напомним, на территории Тюменской области нацпроекты реализуются с 2019 года. В 2023-м работа велась по 11 направлениям: "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Малое и среднее предпринимательство", "Жилье и городская среда", "Культура", "Безопасные и качественные дороги", "Экология", "Цифровая экономика", "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт". И по всем были достигнуты установленные значения.