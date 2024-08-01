Суд отправил под арест руководителя "Военторга"

Суд арестовал до 30 сентября генерального директора "Военторга" Владимира Павлова по делу о хищениях на заказах Минобороны РФ.

Как сообщает РИА Новости, Павлов попросил суд не отправлять его в СИЗО. Его адвокаты просили о домашнем аресте в квартире, где он является собственником. Глава "Военторга" пообещал никуда не скрываться и сотрудничать со следствием, чтобы "доказать свою невиновность". При этом он не признал вину по делу о хищениях.

В материалах дела говорится, что потерпевшей по делу "Военторга" о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны признана РФ.

По информации МВД, дело возбуждено по факту хищения денег в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны. Следователи считают, что в 2019-2022 годах руководитель и сотрудники АО "Военторг" с соучастниками в Москве, Северной Осетии – Алании, Ставропольском крае и Псковской области заключили госконтракты на поставку "Армейских несессеров" суммой 625 млн рублей, завысив цену товаров более чем на 400 млн рублей.