В Тюменской области готовят победителей всероссийских соревнований по робототехнике

В Тюменской области готовят победителей всероссийских соревнований по робототехнике, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В преддверии 80-летнего юбилея региона в департаменте информатизации Тюменской области рассказали, как Тюмень стала ведущей площадкой для робототехнических соревнований.

В 2016 году инженеры регионального Центра робототехники и АСУ первыми в России получили сертификацию на строительство соревновательного полигона для состязаний по робототехнике. В 2017 году прошли первые масштабные региональные соревнования "Кубок РТК: Тюмень". Они вошли в программу X форума-выставки "ИНФОТЕХ-2017". 25 команд со всей Тюменской области приехали испытать своих роботов на полигоне.

Сегодня площадка является крупнейшим соревновательным полигоном Тюмени, который приезжают покорять участники из других регионов, а тюменские робототехники уверенно двигаются вверх по рейтинговой таблице. С 2018 года в копилке региона 13 призовых мест во всероссийских соревнованиях. Двое тюменских учеников Центра робототехники и АСУ входят в состав ТОП-5 российских команд.

Отметим, что развитию робототехники в регионе уделяют большое внимание. Первый класс по робототехнике был открыт девять лет назад. В ноябре 2015 года 50 учеников школы №88 города Тюмени приступили к занятиям. Тогда для школьников были в новинку 3D-принтеры, лазерный и фрезерный станок, верстаки с паяльным оборудованием. Все это они осваивали под руководством наставников, которые стали первыми педагогами робототехнической лаборатории. Сейчас Центр робототехники и АСУ Тюменской области объединяет уже 76 классов по всему региону. На базе центра работают классы 1С, GameDev-станция, Школа юных нейроинженеров. Ребят готовят к соревнованиям по робототехнике. Ежегодно обучение проходят более 1500 школьников.