Закон пока не запрещает цитировать незарегистрированных в РКН россиян - Хинштейн

Закон пока не запрещает цитировать блогеров, которые не зарегистрируются в Роскомнадзоре. Об этом заявил автор инициативы, депутат Госдумы Александр Хинштейн. "Закон не вводит запрет на цитирование, в этом смысле я не вижу рисков", - сказал парламентарий журналистам.

Речь идет о цитировании граждан, которые при более чем 10 тыс. подписчиков в любой из соцсетей не подадут свои данные в Роскомнадзор. Предполагается, что их посты не смогут репостить другие пользователи. Но как будет работать этот механизм и будут ли наказываться те, кто все же репостнут незарегистрированных – непонятно.