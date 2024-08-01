Утверждено обвинение Блиновской

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу "королевы марафонов" Елены Блиновской. Ей вменяют уклонение от уплаты налогов, легализацию денег, заработанных преступным путем и неправомерный оборот средств платежей.

После вручения обвинительного заключения дело направят в Савеловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Москвы.

В конце марта стало известно, что СКР расширил обвинение супругам Блиновским. Им увеличили размер легализованных денег и имущества, приобретенных преступным путем – с 43 млн руб. до более чем 700 млн руб. Кроме того, супругам вменяется неуплата более 900 млн руб. налогов. Блиновской также предъявлено обвинение в неправомерном обороте средств платежей.

В июне Блиновская подала в арбитражный суд заявление о банкротстве, данные ее дела появились в судебной картотеке. О желании блогера расстаться со всеми имеющимися деньгами стало известно в конце апреля, когда Мосгорсуд решил оставить ее под арестом в СИЗО еще на три месяца. Блиновская заявила, что просила налоговую забрать имущество в счет долга, но ей отказали.